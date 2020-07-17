為協助培養智慧醫療跨領域人才，由台大副校長張上淳發起，台大醫學院與電資學院執行籌劃，將自109學年度起成立「智慧醫療學分學程」，台大大二以上學生，凡預先修習微積分(必要)及普通物理、普通化學、普通生物3門課程當中，選擇一門課程，且基礎課程至少1個學期成績為A-以上(含A-)者，皆可申請。

台大智慧醫療學分學程主任由資訊工程學系教授陳信希擔任。

台大醫學院院長倪衍玄表示，隨科技發展，醫學院師生都需要電機資訊與AI相關科技協助，目前醫學院與電資學院之合作與交流已相當密切，但是對於學生而言，需要學習更多電機資訊相關知識，卻常不得其門而入。

倪衍玄說，成立「智慧醫療學分學程」，並針對醫學院學生開設「醫學資訊導論」，同學可修習初階的程式語言，對電機資訊領域有初步了解，未來對於將相關科技應用於醫學方面相當有幫助。醫學院也開設「醫學概論」課程，提供非醫學院學生，對醫學知識由基礎至臨床應用能夠有系統性的概念。未來可應用於醫療照護、生醫產業等鏈結，以期發展智慧醫療邁向精準醫學儲備跨領域人才。

台大電機資訊學院院長張耀文則表示，醫學與電資是「台灣兩大護國領域」，在國際舞台上各擅勝場。醫學與電資的相遇，可以激盪出加成的功效，不僅培育優秀的跨醫學與電資領域人才，有效提升國人的健康照護，更可以成就全球智慧醫療的新視界。

張耀文進一步指出，最近全球對新冠肺炎的病毒檢測、數據分析、流行預測、科技防疫和疫苗製作等等，顯示醫學與電資跨域合作對增進人類福祉的重要性。

台大指出，108學年度由兩院合開之「醫學電資創意整合專題」，結合醫學情境與電資技術，讓學生可以實際了解電資知識如何應用於解決醫學上的問題，廣受學生好評，甫一開課選課人數就爆滿。而「智慧醫療學分學程」則規劃有資訊安全、數據以及影像等三大領域，由兩院各領域教授精心挑選之課程，可讓學生更有系統地同時學習醫學與電機資訊兩領域之課程，未來可望培養優秀之跨領域人才。

(旺報 )