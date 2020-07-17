遲遲等待想要看到「野獸」林志傑重新上場身影的球迷，就等9月共好盃就對了！林志傑17日在BE HEROES籃訓營受訪時表示，自己相當期待新職籃聯盟的成立，無論是怎樣的賽制或賽程，他都會努力打好，更預告將在共好盃傷癒復出。

去年12月腳傷退場之後，林志傑已經整整休養了快8個月，「這是我職業生涯休最久的一次，以前在CBA，大概最久就是1個月沒打，讓我確實產生有休息到的感覺，畢竟以我的年紀與身體狀況來說，現在想要百分之百恢復不太可能。」

「其實我才剛回台灣打球，卻碰上ABL因為疫情停擺，外界也開始傳新聯盟的事情，直到最近才確定有新聯盟，讓我相當安心，」林志傑說，「我想新的職業聯盟，絕對可以提升台灣籃壇，而且新的聯盟代表新的挑戰，也將製造更多話題。」

從SBL發跡，到CBA效力浙江廣廈，去年返台加盟ABL富邦勇士，林志傑如今又將隨著富邦加盟新聯盟，讓他的職業生涯歷練更加豐富，「我當然希望新聯盟趕緊成立，因為這樣可以吸引更多CBA台將回來，給予更多出路或舞台。」

「我想新聯盟一開始勢必製造各式各樣的話題才行，在我生涯經歷過這個多的聯盟或聯賽，我想球賽精采度才是最重要的，當然新聯盟也可證明台灣職業聯賽內容或強度不輸國外，」林志傑說，「如此一來，才有更多旅外球員願意返鄉打球。」

林志傑最後甚至預告，「9月的共好盃我當然會上場，雖然還要看教練安排，但我應該會打！」只是原本17日的共好盃參賽隊伍報名截止日，卻因主辦單位還在協商當中，決定延到20日才透過中華籃協發布新聞稿，屆時才知幾隊參加。

(中時 )