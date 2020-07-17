康木祥（右）詳細替賴清德介紹自已從藝過程。（謝明俊攝）

康木祥向賴清德介紹自己創作理念。（謝明俊攝）

康木祥介紹最新創作藝品。（謝明俊攝）

康木祥以短短7分鐘就粗削出藝品粗肧。（謝明俊攝）

副總統賴清德17日一早前往苗栗縣三義木雕大師康木祥藝術園區，參觀康木祥的最新創作藝品，以上百支報廢的滅火器組成傳統的心型連珠砲，目前創作還在進行中，康木祥當面求賴清德賜名，未獲回應，康木样稍後再現場示範以鏈鋸切削原木，只用了7分鐘就刻出一對母抱子粗肧。

康木祥出生在苗栗苑裡，後到三義發展木雕藝術，早期都以漂流木為素材，強調不砍伐新木，確遵環保要求，但後來因漂流木也被管制，不得任意撿拾，所以康木祥改以建設廢棄不用的鋼纜及銅纜為素材，創作出多種造型的大小創作藝品，其中有多的藝品都是在探討、闡述母子親情為主。

康木祥落腳三義鄉，並建立自己的藝術園區，因近幾年來，康木祥多半時間都在國外策展，較少出現國內藝界。

副總統賴清德是在17日上午被安排前往康木祥的藝術園區參觀，由於賴清德對康木祥是首次會面，所以康木祥一起頭就花了一些時間自我介紹，並從藝術館內的小型展品一一介紹創作理念及表達意向等，由於康木祥有多座藝品尚未取名，康木祥兩度問賴清德要不要幫他命名，但賴清德都微笑帶過。

隨後，康木祥帶領賴清德前往工作坊，當場表演以鏈鋸切削雕刻的技法，康木祥以一截約2公尺長的香樟段木，僅花了7分鐘就鋸出一個母抱子的粗肧，賴清德及在場來賓大開眼界。

(中時 )