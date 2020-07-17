立法院今天進行監察院人事案投票，對於陳菊是否能擔任監察院長，朝野上午為此引爆肢體衝突，民進黨立委蔡適應和國民黨立委陳以信爆發肢體衝突後，突然不慎跌倒「擁抱一起」在地下翻滾了一下，蔡適應因而腳裸受傷。

立法院臨時會今天針對監察院人事案進行投票表決，最後以65：3的懸殊票數，前總統府秘書長陳菊確定出任第六屆監察院長。不過在投票時，藍綠雙方爆發數度肢體衝突，陳以信和蔡適應兩人也發生碰撞，扭打成一團。就在扭打過程中，造成蔡適應腳裸受傷。

記者致電至蔡適應辦公室，詢問當時發生情形，蔡的辦公室助理表示，當時蔡陳兩人發生衝突後，不小心雙雙跌倒在地，兩人還在地上「擁抱翻滾一下」，蔡後來感到腿不適便送醫治療，醫師診斷結果是「韌帶撕裂傷」，有先幫其固定腿傷，現需休養生息兩個禮拜。

陳以信得知消息也在臉書發文表示，「推擠無眼希望蔡委員早日康復」，不過後面還是強調，「違法作票投票無效」。由於陳以信和蔡適應都是立院型男，他們的粉絲也期望兩人都無大礙，蔡適應也趕緊好起來繼續為民服務。

陳以信臉書。（摘自陳以信臉書）

(中時電子報)