全國共有2211萬輛各式機動車輛，其中，機車總數為1399萬輛，約占6成3。警政署統計，近5年機車肇事件數占交通事故總件數均超過5成，去年54.26％創下歷年新高，顯示機車行車安全實為不可被忽視的重要交通課題。

警方指出，第一當事者為機車的機車肇事件數，自2015年逐年下降至2017年後呈上升趨勢，去年肇事件數18萬5557件，與前年比較，增加1萬4177件。肇事原因主要為「未依規定讓車」、「轉彎(向)不當」、「未保持安全距離、間隔」等。

去年A1類機車駕駛人道路交通事故死亡人數為1100人，較前年增加219人(＋24.86％)，占道路交通事故總死亡人數1849人的59.49％。依近5年各種機車駕駛人致死率(死亡人數／死傷人數)觀察，「大型重型機車」致死率平均為「普通重型機車」的5.6倍，為「輕型機車」的4倍。

警方表示，將配合交通部「道路交通秩序與交通安全改進方案」，實施「更安全、友善的交通」，朝「零死亡、重傷」目標邁進，年輕機車族與高齡者是必須積極防制事故的目標族群，故列為重點工作，會加強推動機車考訓改革、落實高齡駕駛人駕照管理。

在交通執法方面，針對「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」、「逆向行駛」 、 「轉彎未依規定」、｢蛇行、惡意逼車｣、「機車行駛禁行機車道」及「機車未依 規定兩段式左轉」等重大交通違規加強取締，因地制宜，機動彈性勤務規劃， 嚇阻重大違規，並善用科學儀器交通執法，提升處理效能，另持續加強交通安全宣導及鼓勵多搭乘大眾運輸工具，減少機車事故之發生。

(中時 )