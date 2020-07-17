周揚青回應催婚。（圖／翻攝自微博）

40歲羅志祥（小豬）4月爆出和大陸網紅女友周揚青9年感情破局，分手主因直指與小豬性生活混亂有關，甚至指他愛玩「多人運動」，讓小豬名譽全毀，丟掉許多工作，今(17日)有媒體問小豬經紀人復出傳聞，對方沒把話說死，只說近況就是「在練身體」。

周揚青先前發千字文揭露和羅志祥情變真相，被外界稱為「毀滅式分手」，她不僅指出小豬和工作人員有染，更點名愷樂，使愷樂不得不出面道歉，傳小豬致電道歉後，周揚青心軟便不再爆料，最近她回到原本生活狀態，在網上聚餐打卡，昨她在微博小號分享美食照，和當餐廳老闆的高中學長合影，並貼心幫對方徵婚，反引來網友對她催婚，周揚青則回：「我不急，他單身快兩年了」。

而另一方面，羅志祥最近在台灣常曬運動照片，先前傳出他將回歸《娛樂百分百》，電視台高層說要看觀眾反應決定，《ETtoday星光雲》報導，經紀人小霜說：「小豬近況就是你看到的，在練身體」，似乎也在為了重返工作崗位保持身材，而小豬所開的潮牌雖然店面生意不佳，但因疫情網路業績提升了2成，算是意想不到的收穫。

(中時電子報)