北市府17日核發大巨蛋第3次變更設計，副市長黃珊珊強調，會嚴格按原來得公安要求遠雄公司，不會讓大巨蛋成為台北市的核四廠，會讓它安全運轉，另即日起啟動超額分潤計算。

議員簡舒培質疑當初市府有承諾發照前會完成所有安全梯建築技術97條核可，但仍有4座未完成。外界也質疑，97條由建築師及專業技師簽證負責，市府依此核發建照，若未來檢查不合格，代表簽證不實或不實市府沒看到？

黃珊珊指出，這次是遠雄第3次提出變更，拿到建築執照後被市府停工，但辦理變更設計，在使用執照完成前，針對安全梯辦理變更設計，因為現在還在施工中，在發使照前一定會確定安全性。

她說，目前還在施工，怎麼知道會不會做、會不會變更，現在只是要復工，倒底有沒有做，會在給予使照前所有變更設計要完成並符合圖說。

北市都發局長黃景茂補充，《建築法》34條規定行政和技術分開，建管處負責行政審查，例如圖管、限制條件，建築師就是簽證負責建築技術部分，所有案件都一樣，審查通過核發建照後抽查，但這件因大家關心，在建照中附註竣工或拿到使照前，要完成防火區劃問題，比一般更嚴格，事先看到先要求，建照是關卡、使照也是關卡，建照通過不一定可拿到使照，會要求完成防火區劃。

黃珊珊強調，這次核准的是第3次變更內容，沒有包括97條，遠雄必須在使照前辦理變更，建築師稱將來會做，若簽證不實就是建築師負責，在發給使照前一定會確保，且已加註在建照變更內，不可能有任何放水情況。

都發局總工程司虞積學說，今天把建照准出去，只是同意第3次變更設計內容，不代表可以復工，拿到第3次變更設計執照後，仍要向建管處施工科申請復工。第一個要檢具第3次變更設計同意證明文件，之前有同意14項先行施工，當初是專家學者同意施作，及必須補辦勘驗手續申請文件，經審核才同意復工，復工時間在遠雄公司手上。

此外，遠雄將提出營運企畫書和市府研擬，黃珊珊說，發照後啟動超額分潤計算，重新計算相關投資成本、以後營運可能的營餘，及超額的額要怎麼算，必須修正畫書送給市府，將委託專家找出目前提出的成本和合理利潤，算出什麼是超額的部份，超額分潤把權利金還給市府，會做到公開透明。

(中時 )