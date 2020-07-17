相當關心弱勢團體的于美人，今（17日）攜代言人LuLu黃路梓茵出席「2020和你做好事」記者會，募款幫助受暴婦女。第31屆金曲獎主持人傳出由獲得6項提名的魏如萱（娃娃）獨挑大樑，LuLu聞訊表示娃娃是她的偶像，依往年老蕭送補品的慣例，今天也會備一份給娃娃，而于美人也相當肯定LuLu主持功力，「新生代怕斷層，還好有她，一直看到我或吳宗憲、胡瓜也不是辦法」，讓LuLu受寵若驚。

因拇趾外翻開刀休息3個月的LuLu，上月全面復工，坦言「別人是報復性復工，我現在是暴斃性復工」，透露即將發片，還有舞台劇巡演與節目主持、跟YT頻道，讓她直言很恐怖，連經紀人都不敢把行程PO給她看，「怕我裝病腳痛」，LuLu去年最高一天接9個通告，比師父黃子佼一天3個通告多3倍。

問及有無新戀情，Lulu打太極表示，「在過濾當中，這種暴斃性復工，先以活著為前提，好好健康活著，這樣事業有春天，戀情才會有春天」。提到她剛最近破10萬的YT頻道，她表示還未拿到官方的獎牌，苦笑說「會不會這輩子跟獎牌無緣」？于美人則勸她「拜託三太子比較快」！目前她與吳思賢（小樂）合夥的兩間位在中山區與東區咖啡廳正在回本，年底將開放加盟。

于美人投入「做好事小組」邁入第12年，義賣「帶著愛旅行」蛋糕、餅乾，把部分所得捐給婦援基金會，給予受暴婦女們協助並輔導。表示因無薪假、失業人口劇增，導致台灣家暴案件數比去年同期增加5％，尤其新北市最為嚴重，增加了三成之多，呼籲大眾能重視此問題。

(中時 )