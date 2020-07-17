中華民國家庭照顧者關懷總會今公布最新長照認知與需求調查，家庭照顧者以女性居多，且有高達近6成的照顧者需要支持性服務，其中又以喘息服務居首，但實際的使用人數卻不到1成。家總認為，民眾不曉得自己需要休息、居服員人力吃緊、喘息服務欠缺派案誘因是主要原因。

家總與佐登妮絲國際股份有限公司委託市調公司年初針對1234位民眾進行調查，其中336人（27.2％）為家庭照顧者，主要照顧者超過6成是女性，有50.3％照顧者在照顧期間仍需兼顧工作，76.8％家中有其他人協助分擔照顧工作。照顧年資方面，則以1-5年（46.7％）最多。

值得關注的是，有高達近6成（57.7％）的照顧者預計自己未來會有支持性服務的需求，其中最需要的是喘息服務。然而，卻僅有5.7％的照顧者曾經使用過喘息服務，使用的人數不到1成，等同有約4成的缺口。

家總秘書長陳景寧表示，喘息服務是家庭照顧者最需要的支持，在國外的使用人數約有6、7成，比台灣高出許多。台灣之所以只有少數人使用喘息服務，其中一個原因可能是照顧者對休息沒有警覺心，有些人365天都沒有休息，休息也不知道可以做什麼，只好一直忍耐，在缺乏與其他人互動的情況下，壓力可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，釀成長照悲劇。

另一方面，除了照顧者擅長忍耐，居服員人力吃緊、派案欠缺誘因也是使用人數少的主因。陳景寧表示，居家服務的班表往往都是固定的，接觸的都是熟悉的個案，很早就已經先安排好，但喘息服務卻是2周以前開始申請。面對已經排好的班表以及吃緊的人力，長照單位可能難以派員提供喘息服務，導致民眾苦苦等待，申請時屢屢碰壁，甚至因此不再申請喘息服務。

陳景寧認為，政府可提供更多的誘因在喘息服務上，例如提高喘息服務的給付，鼓勵居服員投入喘息服務。另外，也可支持民間團體規劃同儕照顧的方式，由幾個長照家庭聚集在特定場合，輪流照顧失能者，讓照顧者得以輪流喘息。家總近期已著手展開相關計畫，預計最快8月可展開試辦，協助減少長照悲劇的產生。

(中時 )