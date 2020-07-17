好市多結帳被插隊！網機會教育4歲女：祝你長命百歲。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

好市多結帳被插隊！網機會教育4歲女：祝你長命百歲。（圖／臉書社團《爆怨公社》）

多數台人都很守規矩，但有網友分享，好市多要結帳時，1位阿嬤硬要插隊，被勸阻後還態度極差，想到女兒也在，便覺得可以機會教育一下，並祝她長命百歲，引發網友熱烈討論，時間不多了，只能靠插隊。

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「到底是誰家長輩？請認領」逛完好市多要結帳，一位阿嬤拉著推車緩緩走來，硬要插隊，原PO的老公請他排隊，結果插隊的阿嬤不但態度極差，還惱羞成怒說沒看到人，甚至硬坳是自己先看到空位的。

原PO氣到不行，剛好身邊帶著4歲大的女兒，便轉念一想「這是很好的機會教育」，來告訴她插隊是不對的事情，而女兒聽完回說，老師也說這樣就要去後面排隊，不然就是插隊！同學也會這樣，但她覺得很不好、不喜歡。

原PO也在貼文最後展現高EQ，對插隊者喊「祝你長命百歲」，引發網友熱議，不少人狂酸，「生死簿也可以幫她插一下隊」、「時間剩不多了，只能靠插隊」、「雖然這樣說很壞，不過我如果遇到的話，也會讓他，反正在這樣插隊也不久了」。

(中時電子報)