根據美國財政部在美東時間7月16日公佈的最新一期國際資本流動報告TIC（數據有兩個月延後慣例），5月份外國買家持有的美國國債升至3個月高點。值得注意的是，作為美債第二大海外持有者的大陸，5月增持了109億美債至1.08兆美元，規模創下三個月新高。這也是繼在截止4月的20個月中，大陸已累計減持了約1344億美元的美債後，事情發生的變化。

與此同時，英國、愛爾蘭、巴西、瑞士、比利時、印度、泰國、德國、墨西哥和以色列等多個美債持有者不同程度的增持了美債，比如，愛爾蘭增持了232億美元，英國和印度分別增持了19.7億和125億美元。外媒稱，全球央行總體持有美債呈現出淨買入狀態。那麼，為什麼外國央行會呈現淨買入狀態，為何多個買家增持美債呢？

美國金融網站Zerohedge分析報導稱，由於聯準會的外匯掉期額度在5月份仍然存在，因此是全球的央行銀行購買了美國國債（+10億美），不過，私人投資者則出售了（-370億美元）。

而事情的另一面，作為美債最大海外持有者的日本繼續減持了58億美債，是繼4月以來的今年第二次減持（4月減57億美元），這使得日本持有的美債總規模降至1.26兆美元，刷新四個月新低，但仍是美國的最大的外債持有者。大陸已連續數月都不再是美債最大海外持有者。此外，沙烏地繼3月和4月成為美債最大做空者，共減持591億美債後，5月再度減持了18億美債。而俄羅斯雖然連續數月沒有出現在TIC主要持有者名單中，據報導，繼4月突然增持近80%美債，達到68.5億美元後，5月減持了超過20%份額的美債，持有近54億美元。

上述跡象表明，從投資角度而言，多個央行投資者幾乎都有各自的投資策略，就以沙烏地為例，連續三個月減持美債，正是基於石油價格暴跌，本國外匯儲備不足背景下，需要急於變現的一個現象。而俄羅斯則是在今年3月至4月沒有增加黃金儲備，不過，到了5月，突然增加了半噸黃金，顯然，用黃金儲備對沖了美債的資金。

不過，從美國債務經濟模式角度而言，對於債務總額已突破26.5兆的美國聯邦債務來說，美債能否得到全球主要買家的青睞顯得尤為關鍵。

不僅如此，根據聯準會最新一次關於美國總債務的統計數據顯示，美國總債務已激增至55.9兆美元，這其中還不包括金融債務，僅限於非金融債務。而按整數計算，即每個美國人（男人，女人，兒童）背負的債務為18.6萬美元，或每個納稅人為40.5萬美元。換言之，大多數美國人又間接為美國經濟承擔著債務風險，然而尷尬的是，美國經濟已沉迷於債務經濟狀態中，不能自拔。

事情的另一個變化是，美國財政部自2019年以來，不斷提出，或將考慮發行50年期和100年期美國國債的可能。也就是說，美國經濟或將向全世界借更多的債。從這一角度而言，美國債務經濟模式能否持續的主動權幾乎掌握在全球主要買家，特別是大買家手中。

對此，美國經濟研究所的羅伯特·賴特認為，許多美國的金融和財政決策者都在無視高昂的美國國債，甚至存在諸如「我們（美國）欠自己」的想法，甚至認為，我們（美國）總是可以印錢付款。然而，當美國國債在面臨減持潮或無人接盤的情況下，美國經濟可能就會進入一個聯準會自我印鈔的流動性困局之中。

(中時電子報)