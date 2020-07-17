新冠肺炎疫情導致旅行社所有營運幾乎停擺，只能想盡辦法轉型求生存，在有限的國內旅遊市場中，找出自己的一片天。慶澤旅行社特別推出「航空夢想．FLY飛行」航空實境體驗旅行，行程中包含高擬真模擬機機長飛行體驗、VR-4D海外實境旅行、桃園機場神秘管制區見學、空勤總隊台中基地參訪並全程入住五星華航諾富特飯店。

慶澤旅行社董事長張志嘉表示，對於出境旅行社要轉型國旅其實不是這麼容易，尤其國內旅遊99%屬於自由行市場，因此我們一直在構思如何在國旅市場中走出自己的路；而我們第一階段推出「航空實境旅行」就是針對國小國中生的暑假旅遊活動，以往暑假期間大多家庭會安排到國外度假，今年因為疫情無法出國，所以我們就提供這樣的航空實境體驗旅行，針對航空飛行、出國旅遊都有全真模擬或VR體驗。

「航空實境體驗旅行」共開兩個梯次。第一梯次8/10-8/14、第二梯次8/17-8/21，招收對象為4年級~9年級學生，每個梯次為5天4夜的豐富行程，每人售價13,990元，雙人團報價每人只要12,990元。

有空中女王的稱號的機型為Boeing747原機真實零件打造的1:1駕駛艙，以真實模擬各種情形和世界各地機場，專業飛行教官的帶領下，認識航空基本知識、飛機各項儀器，再進入模擬機駕駛艙實際飛行體驗。教官還可能會臨時出題，製造各種飛行時的異常狀況，讓孩子們解題喔。

佩戴HTC Vive頭戴式顯示器以及飛鼠裝來感受海外旅遊風光的VR體驗，其中「飛越峴港」更是難得一見的空拍虛擬實境，從超現實的空拍視角，體驗真正翱翔空中、一覽峴港風光；而刺激的會安水上咖啡杯、噴射背包等體感裝置，則用地心引力來告訴大家就像是真的一樣。

帶領團員到防疫清消最徹底、視野最特別的桃園國際機場逛國門，包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，感受出國旅遊好心情。

空服員實際傳授空中服務心法及待客禮儀，機上廣播教學、空服及機師服裝體驗等豐富的課程。全程入住五星諾富飯店，該品牌已加入綠色環球環境認證，為環境持續發展領域的品牌先驅，以始終如一的優越品質，打造愉悅舒適的居住體驗。

報名資訊可洽(02)2578-0865 慶澤旅行社

(工商 )