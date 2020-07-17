新藥股合一今（17日）再度開低重挫跌停，股價鎖在240元，苦吞第6根跌停板。不少散戶看到昨（16日）盤中爆量短暫敲開跌停，以為出量後市可期，但股市老手提醒，作手可以自己洗量、自己造市，現在搶進很危險，就是換一批散戶繼續套下去，此時強烈建議，「雙手綁住、空手看戲，這種給高手去賺就好了」。

合一從上周四創高來到476.5元後，股價迅速跳水，殺破300元大關，昨（16日）爆量打開跌停，逆勢翻紅，一度觸及310元，但午盤又被摜殺到跌停，爆出逾9600張大量，為5月20日噴出1.8萬張巨量以來次高。

合一今（17）日再度跳空跌停，鎖在240元價位，連吞第6根跌停，成交量為3700張，委賣張數高掛逾4400張，賣壓仍相當沉重，而市值也從高點1682.56億元，直接腰斬到846.96 億元；母公司中天股價同樣跌停鎖死，收在85.5元。

股市老手鬆哥在批踢踢股版發文表示，昨天進出買賣的最大券商包括元x、凱x和富x，由此可以判斷主力大部分出入券商集中在這三家。昨飆出9600張大量，市場歡聲雷動太棒了，出量後市可期，大部分人都覺得既然主力敢砸大錢把它敲開，勢必有一波反彈，但有沒有可能是主力自己掛單，自己敲開的呢？頂多賠手續費和稅金而已。

他認為，昨進場敲開的量能，假的成份居多，作手可以自己洗量、自己造市，然後建立市場散戶信心後，往上再跑一次，因此進場券商十之八九都在搶打開後的隔日沖。「如果開紅後再往上衝刺，一堆人就開始進場，大戶在上面先掛賣單等你來買，最後就在換一批人繼續套下去。」

鬆哥表示，這支股票未來會不會比照基亞噴到800，他不知道啦，但不會在處置時噴上去就是了，所以沒買的，綁手看戲就好，真的想下手，等處置結束，籌碼沒有流通問題再來考慮，風險會比現在低很多，現在搶進非常不正確，這種給高手去賺就好。

(中時電子報)