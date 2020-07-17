對於藍委質疑昨天院會表決案涉嫌作票，立法院發新聞稿澄清，因插錯投票卡導致，但投票總數與結果不變。對此，前總統馬英九辦公室砲轟，荒謬絕倫的藉口，簡直是把人民智商當塑膠。

馬辦痛批，號稱民主起家的民進黨，所作所為無一不踐踏民主、破壞法治，雖然監院人事案在民進黨護航下通過，但不適任的人選已重創監察權威信，缺乏程序正義的醜陋過程，更讓立法權留下難以磨滅的污點。

國民黨團今天質疑，民進黨立委陳瑩昨未現身，但卻投票，涉嫌作票，立法院發新聞稿澄清，經了解，因現場混亂一度發生搶卡片的狀況，導致回插卡片時，陳瑩的卡片誤差在有出席的張宏陸座位，以至於表決時張宏陸按同意鍵，螢幕紀錄卻為陳瑩，張的同意票反而沒紀錄到，投票總數與結果不變。

對此，馬辦表示，蔡英文總統提名陳菊等不適任人選，儘管各界檢討聲不斷，民進黨仍一意孤行、強勢護航，立法院不但動用警察權阻擋在野黨立委行使職權，甚至傳出立法院長縱容冒名頂替作票的醜聞，立院還以「插錯投票卡」辯稱，荒謬絕倫的藉口，簡直是把人民智商當塑膠。面對民意的反彈，民進黨政府的回應卻是層層拒馬與鐵絲網，猶若警察國家再現。

馬辦指出，為了讓陳菊過關，民進黨無所不用其極，居然一度要求封鎖立法院，形同搞院內戒嚴。此次監察院人事案再次證明，民進黨毫無民主價值，雖然口口聲聲要廢掉監察院，實際上卻是綠化監察院、「東廠」化監察權。蔡總統完全以黨派利益、擴張權力為考量，只想把監委當作她的「內閣閣員」，即使損害監察院超黨派、獨立憲政機關的定位，也在所不惜。民進黨以獨大成就獨裁，必將為毀壞民主，付出巨大代價。

(中時 )