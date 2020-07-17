副總統賴清德17日上午參加苗栗縣觀光旅遊等業者座談會。（謝明俊攝）

副總統賴清德17日上午轉往西湖渡假村，參加苗栗縣旅館觀光等產業業者座談會，業者提出多項需求，主要是爭取紆困，賴清德強調，總統蔡英文很重視振與觀光禮業，要他轉達其它業者們努力撐過去，紆困3.0即將下來，將全力支持國外旅遊。

這次的苗栗縣各旅遊觀光協會公會，特別選在西湖渡假村西湖大飯店舉行，除了苗栗縣本地觀光休閑、旅宿、餐飲等業，還邀請了台中等周邊縣市業者齊聚一堂，共討振興旅遊方案。

賴清德受邀前來聽取業者們的意見，賴清德並推崇苗栗有多項旅遊設施評比都位在全國前面，像是三義及南庄的國際慢城，10大步道、最美懸日公路等，都是苗四發展觀光的優勢。

多名業者輪流向賴清德吐苦水，有人抱怨苗栗聯結機場交通不便，影響外籍遊客來苗栗玩，多數業者是希望政府落實紆困補助、鬆綁法令，並且在國際旅遊上，能超前部署，將14天的管制期縮短為3至4天，並加強取締日租套房，以保障合法旅館業者權益。

賴清德回應時表示，國內疫苗最快要到明年3月分才可能問世，美國最快也要到9、10月，因此，還是配合國內防疫中心時程，不能貿然行為。蔡英文總統旦直很關心振興旅遊，也希望本來的紆困3.0能有助旅遊。

(中時 )