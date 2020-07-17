北市議員簡舒培批評，柯市府趁今天全國關注立法院監委提名過程，趁亂發照。（譚宇哲攝）

停工5年的台北大巨蛋今天獲北市府同意核發建照，遠雄集團預計最快可望8月底復工，北市議員簡舒培批評，柯市府趁今天全國關注立法院監委提名過程，趁亂發照，且依然對大巨蛋違反建築技術規則97條、127條放水，恐立下國內惡例，也不利後續議約。

簡舒培表示，大巨蛋工安問題沒有解決、解釋，建築技術規則第97條規定安全梯必須防火1小時，大巨蛋園區裡有四處安全梯不符合，為什麼核發建照？全台沒有任何一個建案可以先發建照再符合建築技術規則，為什麼獨厚遠雄大巨蛋？「議員們質疑如同狗吠火車，如今火車來了，壓在輪子底下的是台北市民嗎？未來如果有人在裡面發生意外，柯文哲要拿什麼出來賠人家？」

「如果大巨蛋可以，未來有哪個建案不行？」簡舒培質疑，柯文哲正在立下一個歷史最差的紀錄，違法發建照已是一大錯誤，如果發了建照又違反必須抽查的程序，那又是在包庇遠雄，非常令人不齒。

簡舒培也認為，發建照恐影響後續大巨蛋議約，建築技術規則第127條關係到大巨蛋有沒有辦法辦演唱會，建管處說127條是審查人主義，遠雄用體育場所審查，柯文哲卻沒說，以體育場所議約金額跟大巨蛋有百分之四十是辦演唱會的情況下議約，所收的議約金額完全不一樣，到底接下來怎麼議約？

(中時 )