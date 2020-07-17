台南市1名林姓男子的兒子和劉姓男子之子是同校棒球隊球員，林男疑似不滿劉男母親資助球隊，認為劉子受隊伍偏袒才獲選為投手，先前曾涉嫌騎機車衝撞劉母，事後遭提告傷害。沒想到，林男13日前往劉宅找被害人和解，被拒絕後勃然大怒，竟拿著球棒痛毆劉男，造成對方手臂骨折，遭警方依傷害罪嫌送辦。

《ETtoday新聞雲》報導，劉男兒子是少棒隊成員，因此祖母常慷慨解囊資助球隊；不料此舉卻引發隊友父親林男不滿，懷疑球隊因此偏袒劉子，讓他擔任投手，一氣之下便騎機車衝撞劉母，遭對方提告。13日上午，林男前往劉家尋求和解，遭拒絕後惱羞成怒，並涉嫌打傷劉男父親。

案發後，劉男帶著爸爸前往醫院驗傷，準備再提出傷害告訴；而林男在此期間再度找上劉母要求和解遭拒，嗆聲後離開現場，誰知他回家後疑似越想越氣，竟於同日下午拿球棒前往劉家，一見到劉男就展開攻擊，造成對方手臂骨折；一旁親友見狀，隨即一擁而上把林男壓制在地，並通報警方將其押回派出所。

報導指出，林男遭逮後向警方抱怨，認為僅有自己被移送，劉家人動手卻未被追究；警方對此解釋，經檢視監視器畫面，犯嫌攻擊劉男後，確實有和對方親友發生推擠、拉扯等肢體衝突，但屬自我防衛範圍，並非不追究，若當事人不服，可檢具驗傷單提告，或是在偵查庭向檢察官提告，請求檢方依法偵辦。

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(中時電子報)