今天股市早盤鴻海股價最高來到88.6元，上漲1.14%，是自1月農曆春節後的波段高點，若從3月低檔65.7元來看，至今漲幅高達34.8%，期間鴻海市值增加3,174億元，其創辦人郭台銘的持股也增值了307億元。

外資法人昨（16）日買超鴻海3,480張、三大法人一共買超5,978張，而從7月1日至16日，外資法人累計買超5.65萬張、三大法人共累計6.8萬張，對此法人指出，iPhone 11與iPhone SE銷售表現亮眼，有助提升鴻海產能利用率極有助既有良率，看好鴻海Q3毛利率上揚。

此外受惠於居家辦公需求，鴻海伺服器業績較去年同期成長17%-19%，法人預估第三季出貨穩健，與去年同期業績持平。日前鴻海集團也宣示，在2025年時集團毛利率要從目前的6%向上提升到10%，進而帶動集團獲利表現，同時鴻海也提到，Q3業績比原先預期還要好。

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(中時電子報)