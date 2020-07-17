高雄巿議會17日討論議長補選，雖然民進黨巿議員林智鴻祭出額數問題，但國民黨有備而來甲級動員，經議事組清點人數達34人已過半，綠營見大勢已去，讓藍軍提案一路無異議通過，確定7月31日加開臨時會補選議長。

國民黨祕書長李乾龍、高雄巿黨部主委莊啟旺都到巿議會，但表示是因巿長補選7月25日成立競選總部順道而來。不過李乾龍仍與議長補選提名人曾麗燕一同跟黨籍議員致意，他強調國民黨很團結，無黨籍也OK，對補選有信心。

因為上月議長補選假投票，國民黨團被形容分裂成黨團派與黨部派，陳麗娜、吳利成兩人還退出黨團運作，不過經過1個月磨合，前一天代理議長陸淑美發聲明表示票一定會投給曾麗燕，議長補選也在17日確定月底投票。

「阿姑」曾麗燕17日受訪說，謝謝代理議長陸淑美支持，距離投票還有14天，她會繼續請益，努力為國民黨保住議長席次。而民進黨議長人選因張勝富、陳明澤2人表態而難產，總召韓賜村表示投票前一定會推出1人代表民進黨。

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(中時 )