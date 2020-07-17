針對大型車職業駕駛執照規範修正一事，立委陳玉珍認為離島與台灣本島的交通條件大不相同，應考量離島的特性做到因地制宜，不應將大人「西裝」硬套在小孩身上，否則有尺寸不合的問題，希望交通部盡快檢討改進。

陳玉珍指出，交通部考量運輸業缺工嚴重，且人口老化及延後退休已成國際趨勢，在徵蒐全國遊覽車公會意見後，組成交通醫學諮詢小組並參考各國作法，將〈汽車運輸業管理規則〉有關大型車職業駕駛人的駕照年齡，上限由65歲延長至68歲，但也規範不得駕駛載客量大且需長途跋涉的遊覽車，只能駕駛校車、公司企業交通車、接駁車和計程車、大貨車。

陳玉珍認為，這種修訂方向對離島地區大型車駕駛而言，根本不具實質意義，因為離島地方小、路程近且路線固定，交通狀況相對單純穩定，對職業駕駛人不致造成長途、超時駕駛的疲勞與安全問題。

陳玉珍說明，交通部應考量離島特性，讓離島的大型車職業駕駛在放寬年齡後，仍可繼續駕駛他們最熟悉的遊覽車，否則可能面臨轉業、轉型困難的難題，影響家庭日常生計。

陳玉珍要求中央針對離島特性，做到「量身訂做、因地制宜」，否則僅以台灣本島的交通條件為考量依據，無異硬將成人西裝套在小朋友身上，怎麼看都不合身，只會招來民怨。

(中時 )