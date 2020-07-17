亞洲首創，全國唯一的大型紙箱活動「紙箱戰紀」邁入第5年，鼓勵民眾反思環境共好新生活態度，本活動由環保署及台灣區造紙工業同業公會主辦。（李柏澔攝）

亞洲首創，全國唯一的大型紙箱活動「紙箱戰紀」邁入第5年，今年以造紙與環境共好為主軸，造紙業一年會將40萬公噸漿紙污泥、廢紙混合物等再利用為輔助燃料或轉換成沼氣發電，除了降低掩埋的環境負擔，也降低對燃煤、電力的依賴，更減少溫室氣體排放。

台灣造紙公會理事長何奕達表示，接續去年廣受好評的「紙箱戰紀」活動推廣紙類回收正確分類，今年再擴大介紹循環經濟的重要，產業擁有量體優勢，應該發揮規模處理的力量，以造紙業為例，便是以資源再利用核心價值，實踐「產品」，「能源」，「水」的三大循環。

何奕達指出，造紙業一年收購國內近300萬公噸廢紙箱，回收紙使用率達到95.1％，造紙業一年將40萬公噸漿紙污泥及廢紙混合物等再利用為輔助燃料或轉換成沼氣發電，產品循環之餘也做到能源循環。

另外紙廠落實製程節水，提升生產用水重複利用效率，紙廠放流水甚至提供溪流，濕地等穩定水源，孕育生物多樣性，讓每一滴水都用到極致。

環保署署長張子敬表示，鼓勵民眾反思環境共好新生活態度，強調回收的用意在於重複利用，回收循環減少使用原生資源和焚化碳排，也達到延緩溫室效應功能。

工業局局長呂正華說，循環經濟是國家發展政策，環境保護與經濟發展應該雙贏，產業循環化，循環產業化將是產、官、學一同努力的目標。

今年環保署與台灣區造紙工業同業公會主辦的「紙箱戰紀」將從今(17)日起至21日一連5天在台北車站廣場盛大舉行，現場架設5座由各大專院校製作高2.5米，寬6米的巨型書本，書頁裡有日本招財貓，美國自由女神，新加坡魚尾獅，丹麥小美人魚，和荷蘭水文景觀等超大型紙裝置，讓國人認識各國循環經濟的成果。

(中時 )