《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》是一款沙盒末世題材的手機遊戲，玩家在遊戲中將扮演指揮官，與主角「萊茵」一同帶領軍武少女「潘朵拉」部隊，穿越時空回到過去，逆轉注定毀滅的未來。本作以經典玩法「沙盒部署」+「3D彈幕射擊」完整呈現末世軍火、戰場風貌，同時也包含200位以上坦克、軍武美少女們交織而成的豐富百萬字劇情。喜愛日系RPG、軍事戰場、擬人化題材的玩家千萬不能錯過！

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》首波宣傳PV

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》世界觀介紹

2120年，人類經歷毀滅性的災難，不明人造物「魔盒」出現在人類面前，它散佈致命的A類病毒，大肆感染生物，使其成為殭屍般的機械體，而這些被感染的人類被稱之為「A類感染體」。

歷經長達4年的「卡奧斯戰爭」，在全人類協力之下終將「魔盒」封存，也研究出A類感染體的解藥，雖然機械化的身體是不可逆的改變，但心智能被治癒，儘管有不少「失去人格」的案例，他們被稱為「A人類」。

然而，曾被秘密開發的時空旅行技術，遭到神秘組織「斯芬克斯」利用，他們企圖回到過去，佔有魔盒並改寫歷史。為了阻止斯芬克斯的野望，也為了保護世界線的和平，地球聯防軍EDF立即成立了掌管時空犯罪的部門——時序安全司令部TLSC，並為其配置了A人類改造而生的人形作戰兵器「潘朵拉」。

TLSC與斯芬克斯的魔盒爭奪戰拉開了帷幕。

A類感染體被魔盒的病毒感染後的生物的統稱，此生命體不具有任何意識，身體呈現機械鋼鐵化，且會隨著時間的推移發生不同程度的身體進化。會主動襲擊靠近的物體，對人類抱有強烈攻擊欲望。(圖/NC Taiwan提供)

潘朵拉為治療成功的A類生命體──「A人類」，保留了機械身體的特徵，經由火神工業的改造，成為擁有極高破壞力的國家兵器。能夠植入這種核心的僅有女性，相關科研人員也無法解釋其中原理。(圖/NC Taiwan提供)

魔盒。在人類還未誕生之際，外星文明登陸了地球並留下了一枚外星的科技產物「魔盒」，它一直處於被動關閉狀態，直到後來人類發現了魔盒的存在並將其破譯。魔盒為人類帶來了突飛猛進的科技，可同時也伴隨著一場場巨大的災難，以及前所未有的時空大戰。(圖/NC Taiwan提供)

萊茵，核心編號TLSC102，FD分隊的隊長。 第一位成功被轉化為人形兵器「潘朵拉」的A類感染體患者。 整天精力十足，喜歡做各種各樣的運動。 享受在戰場上馳騁的感覺，是個無法靜下來的衝動女孩。(圖/NC Taiwan提供)

維羅妮卡，核心編號TLSC101，Wall分隊的隊長。 做事嚴謹認真，讓人覺得可靠。 金色的飄逸長髮和凹凸有致的身材是她的招牌。 曾是總司令的私人秘書，以極強的公務處理能力聞名司令部。(圖/NC Taiwan提供)

艾莉塔，核心編號TLSC103，920分隊的隊長。 平時看似柔弱怕生，進入戰場就會像換了性格似的變得非常強勢。 稚氣的臉龐與小巧的身材，讓她總是被基地的新進人員誤認為是誰的女兒，這似乎讓她非常在意。(圖/NC Taiwan提供)

AMX-13.75。喜歡將凡事都藏在心裡，說話不坦率的傲嬌女孩。(圖/NC Taiwan提供)

克倫威爾。優雅的貴族淑女，有很嚴重的潔癖。(圖/NC Taiwan提供)

百夫長MK1。做事風格隨心所欲的大小姐，不知為何非常喜歡克倫威爾。(圖/NC Taiwan提供)

虎式坦克。威嚴滿滿的大小姐，工作時嚴肅認真的模樣吸引了一批崇拜他的仰慕者。(圖/NC Taiwan提供)

豹式坦克。天真活潑的小蘿莉，把虎式當做是自己的姐姐，一直很聽她的話。(圖/NC Taiwan提供)

虎王。虎式的妹妹，同樣受到很多的仰慕者追捧。相較於虎式在眾多仰慕者面前端莊秀雅、平易近人的形象，虎王對她人的崇拜則是完全不理不睬。(圖/NC Taiwan提供)

M26潘興。走在時尚潮流的尖端，對自己的審美相當自信。對於自己的身材體重特別在意。(圖/NC Taiwan提供)

S18-1100型「索羅通」改。喜好安靜但卻有個八卦的心，當別人聊天的時候，她的注意力就會悄悄地往別人那邊靠近。(圖/NC Taiwan提供)

M36傑克遜。性格豪放、充滿野性而難以駕馭，總司令也沒有辦法很好的給予她作戰指令。(圖/NC Taiwan提供)

101空降師。極限運動愛好者，不拘小節，開朗大方，說話從不拐彎抹角。M36傑克遜。性格豪放、充滿野性而難以駕馭，總司令也沒有辦法很好的給予她作戰指令。(圖/NC Taiwan提供)

KV-5重型坦克。無論何時都表現得閒情逸致，在最危急的時候才會拿出自己真正的實力。(圖/NC Taiwan提供)

鼠式坦克。除了指揮官以外，她對所有人都非常冷漠。常常一個人抬頭望著天空，彷彿在思考著什麼。(圖/NC Taiwan提供)

M5A1。說話與做事方式如同機械化的A類感染體，相關人員懷疑她的心智核心出現了問題。但只有面對指揮官的時候...... (圖/NC Taiwan提供)

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