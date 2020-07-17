《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》是一款沙盒末世題材的手機遊戲，玩家在遊戲中將扮演指揮官，與主角「萊茵」一同帶領軍武少女「潘朵拉」部隊，穿越時空回到過去，逆轉注定毀滅的未來。本作以經典玩法「沙盒部署」+「3D彈幕射擊」完整呈現末世軍火、戰場風貌，同時也包含200位以上坦克、軍武美少女們交織而成的豐富百萬字劇情。喜愛日系RPG、軍事戰場、擬人化題材的玩家千萬不能錯過！
《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》世界觀介紹
2120年，人類經歷毀滅性的災難，不明人造物「魔盒」出現在人類面前，它散佈致命的A類病毒，大肆感染生物，使其成為殭屍般的機械體，而這些被感染的人類被稱之為「A類感染體」。
歷經長達4年的「卡奧斯戰爭」，在全人類協力之下終將「魔盒」封存，也研究出A類感染體的解藥，雖然機械化的身體是不可逆的改變，但心智能被治癒，儘管有不少「失去人格」的案例，他們被稱為「A人類」。
然而，曾被秘密開發的時空旅行技術，遭到神秘組織「斯芬克斯」利用，他們企圖回到過去，佔有魔盒並改寫歷史。為了阻止斯芬克斯的野望，也為了保護世界線的和平，地球聯防軍EDF立即成立了掌管時空犯罪的部門——時序安全司令部TLSC，並為其配置了A人類改造而生的人形作戰兵器「潘朵拉」。
TLSC與斯芬克斯的魔盒爭奪戰拉開了帷幕。
(科技)
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