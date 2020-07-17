行政院長蘇貞昌今（17）日參訪台灣微軟，參觀AI創新應用互動體驗及研發中心臉部辨識相關研究，並與微軟年輕同仁互動。蘇貞昌表示，近年來的努力已讓外商看見，台灣投資環境評比亦名列前茅，期待各地外商加碼投資台灣，政府會持續努力讓外商都滿意。

蘇貞昌首先參觀人工智慧（AI）創新應用互動體驗，觀看無人機拍攝的影像搭配混合實境（MR），再結合AI雲端運算，利用影像比對找出管線微小的瑕疵與縫隙。此套系統可運用於電塔、防災救援、農田巡檢等工作。

蘇貞昌也親自戴上「HoloLens混合實境頭戴顯示器」，感受5G混合實境的最新技術與其多元的應用。若透過相關技術，在總部端的工程技術人員，就可用3D投影方式，對工廠端的工作人員進行指導、協助機台組裝及故障機械修理。

蘇貞昌聆聽微軟簡報，微軟表示希望能進一步提升跟台灣政府合作。蘇貞昌對此回應，數位科技應用是台灣所需，前瞻預算亦有納入數位建設，希望政府能與微軟合作、提升偏鄉數位建設，並指示各部會盤點研議。

蘇貞昌表示，在蔡英文總統指示下，政府積極改善投資環境，美國商業環境風險評估公司「投資環境風險評估報告」指出台灣投資環境穩定，不僅稱霸亞洲、且居全球第三，僅次於瑞士、挪威，可見近年來政府的努力受到外商肯定，期待各地外商都能加碼投資台灣。

蘇貞昌隨後參觀微軟員工休息區，與微軟員工PK休息區中的投籃機、乒乓球等設施，並期許工程師們未來繼續為台灣科技產業發展打拚，在領域中發光發熱。蘇貞昌也拜訪微軟AI研發中心首席研發總監清大賴尚宏教授與團隊，了解臉部辨識相關的研究發展與科技。

(時報資訊)