遠傳(4904)於2017年開始投入「翻轉教育、讓愛遠傳」CSR活動，關注偏鄉教育資源匱乏問題，今年再次與玩轉學校攜手合作，推出系列「數位素養－如何杜絕3C成癮」的免費課程，課程開放報名後，即引起家長及老師的熱烈諮詢，諮詢電話暴量，顯示外界高度關注「3C成癮」議題。

為鼓勵更多學校及家長共襄盛舉，遠傳將再舉辦5場學生講座及6場家長講座，活動報名自即日起至7月底止，期待透過專業的「數位素養」課程，帶給更多學童和家長正確使用3C的觀念，為下一代杜絕3C成癮共同努力。

根據調查發現，兒少一周平均使用社群軟體的時間為16.7小時，並有七成二使用社群軟體的兒少自認很依賴網路，更有六成一兒少曾使用3C產品到半夜，顯示兒少容易發生高度網路沉迷的狀況。今年遠傳公益專案「翻轉教育 讓愛遠傳」活動選定數位素養議題，正是凸顯3C成癮對學童所帶來的影響及隱憂。

遠傳總經理井琪表示，遠傳訂立了2018-2025年永續策略藍圖，期望能將CSR的核心精神內化成為企業、同仁的DNA。長久以來，對於公益活動，遠傳同仁總是熱心參與和支持。

遠傳自7月初已經開始提供5G服務，遠傳將擴大提供資源，引導現在國小到國中三年級間的青少年，讓他們在使用網路時知道如何適當、適時、聰明應用各種數位世界的資源。

遠傳表示，為了讓學童重視3C成癮所帶來的影響，今年活動課程特別讓學童扮演時空偵探，解謎「3C成癮」的影響，以遊戲互動方式引發學童的學習熱情，活動中更帶出因不當使用3C產品而帶來的親子衝突問題，並透過遊戲情境來化解。

日前已在台南後甲國中舉辦首場活動，為「數位素養－如何杜絕3C成癮」系列課程揭開序幕，而6月在新北市淡水區的忠山實驗小學，舉辦第二場次的活動，遠傳志工陪伴學童在課程中提出「3C成癮」的解決方案，過程中學童更以3聲道(中、英、台語)呈現親子間的對立並示範如何化解衝突。遠傳志工及與玩轉學校將於九月深入偏鄉學校，擴大戰線打擊「3C成癮」。

(時報資訊)