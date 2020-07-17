迎接全猿主場新光動紫趴，兩大主題「經典嗨樂」、「嘻哈嗨樂」場場雙樂聯手，賽後演唱首度邀請李若潼Tanya帶著經典甜曲率先登場，讓大家感受到樂天女孩不一樣的經典美聲！

李若潼在全猿主場就曾率先以個人秀登場表演，日本《Kerorin's Life Scoop》評比她是台灣前四高人氣的啦啦隊女孩，為了追求自己的表演夢，若潼一路不斷參與許多商業廣告的演出。在表演藝術的路上，若潼曾經擁有一年完整的藝能界「練習生」資歷，接受韓國經紀團隊的專業培訓，並且在Rakuten Girls累積自己全面的表演實力與經驗，外型甜美大方，舉手投足彷彿是天生的明星。

李若潼在今年為球團獻聲歌唱「團圓作伙來樂天」慶元宵，接下來在網路上翻唱熱門單曲不斷造成話題，近日又推出全新個人單曲「玩偶」，在音樂的路上持續精進不停歇，迎接球團人氣動紫趴，若潼受邀參加，期待在新光動紫趴一展歌喉！

李若潼將在8月1日新光動紫趴「經典嗨樂」場甜美發聲，為大家進行賽後表演，號召10號隊友以及喜愛Rakute Girls的好朋友動紫開趴！

(中時 )