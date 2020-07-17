目前，美國聯邦政府已向不同的疫苗研究公司投資了近40億美元，但幾乎沒有提供有關「曲率極速行動」如何支出，資金來自哪些機構或如何制定決策等信息。

美國生物製藥公司在其33年的歷史中從未向市場推出過疫苗產品，但其在當地時間7月7日宣佈，獲得了「曲率極速行動」（Operation Warp Speed，今年5月，美國政府為研發新冠疫苗展開的援助項目）資助的16億美元，一舉創下該計劃史上最高單筆資助金額。而此前，Novavax已經獲得了美國國防部的6000萬美元和流行病防範創新聯盟的3.88億美元資助。

當天，Novavax的股票飆升了30%，公司估值達到60億美元。截至7月9日收盤，Novavax每股收於96.3美元，而該公司今年年初的交易價格一度低於每股5美元。

據悉，通過這一次政府注資，到2021年初，Novavax將向美國政府提供1億劑疫苗。

而Novavax的新冠病毒疫苗也將優先於其他大公司疫苗，進行大規模人體測試。

Novavax執行長斯坦利·埃克（Stanley Erck）稱，第一階段試驗結果預計將在下周左右出爐，然後在8月或9月開始中期試驗，並於10月進入大型三期試驗，預計第四季度將可展開交付。

Erck估計，在這16億美元中，約有2/3的費用將用於臨床測試。他說，三期研究可能要招募多達3萬名志願者，將是運行費用最高的試驗，預計花費約為4億至5億美元。該公司還計劃開展另一項僅針對兒童的臨床試驗，這可能會額外花費2億至3億美元。

不過，Erck表示，3萬名志願者只是一個為顯示療效可能需要的大概估量。如果一項試驗招募了位於熱點地區的人，並且該疫苗能夠很好地表現出明確的信號，那麼該試驗可能需要的志願者就將大大減少。

與此同時，、和也都宣佈，計劃為其三期臨床試驗招募3萬個志願者。

Novavax計劃於今年秋季開始後期試驗。而Moderna和輝瑞都計劃在7月開始三期試驗，阿斯利康則預計在8月開始。

有分析人士稱，緊隨現行者開展試驗可能會給Novavax這樣的公司帶來幫助。等到該公司開始進行三期試驗時，許多技術問題可能已經解決了。

而據外媒報道，當地時間7月9日，新冠病毒預防網（coronaviruspreventionnetwork.org）上線，讓美國民眾有機會報名參加一系列疫苗臨床試驗。預計將有超過100萬美國人報名參加這些新冠肺炎疫苗研究，將有數萬人被選中參加。

不過，目前尚不清楚如果試驗成功之後，Novavax的早期疫苗如何廣泛使用。

Erck說：「美國食品和藥物管理局可能會盡早批准疫苗。」

此外，據Erck透露，Novavax現在正在與合同製造商討論在其工廠安裝生產疫苗的細胞生產線。Novavax使用基於蛋白質的獨特平台，該平台不同於傳統的疫苗開發方法。而從「曲率極速行動」獲得的資金，其中1/3將用於擴大生產製造。

Erck說：「合同涵蓋的範圍是交付一億劑疫苗」。交付預計在2020年第四季度開始，並在2021年第一季度結束。美國政府將在此後達成單獨的購買協議，以獲得更多的疫苗。

獲得16億美元的政府資助，令Novavax如飲甘霖，這與其不到一年前的情況形成了鮮明對比。

當時，Novavax是一家現金短缺的生物技術公司，被迫出售製造資產以籌集資金。它是許多所謂的殭屍生物技術公司之一，儘管缺乏商業化的藥物並且遭受了反覆的臨床失敗，這些公司仍然能夠生存數年或數十年。成立33年來，Novavax累計虧損14億美元，並且尚未將任何疫苗推向市場，這樣的趨勢使其很有可能在2020年破產。

新冠病毒大流行給這家位於馬里蘭州蓋瑟斯堡的小型公司提供了扭轉局面的機會。Novavax很好地抓住了這個機會，這對於Erck來說，在一定程度上平衡了競爭環境。

在超過145種新冠病毒疫苗的研究工作中，Novavax一開始並不是一個強有力的疫苗研究領導者。與輝瑞、和阿斯利康等大牌競爭對手相比，Novavax在規模和資源上都相形見絀。

不過，對Novavax公司持有「買入」評級的B.Riley FBR生物技術分析師Mayank Mamtani表示：「我總是提醒人們，我們的業務全是關於科學和生物學的，因此，如果在科學方面做正確的工作，資金就會進入，這就是我們在Novavax身上看到的東西。」

目前尚無明確分析說明Novavax為何能夠力敵多個強大對手，獲得美國政府的青睞。不過截至目前，聯邦政府已向不同的疫苗研究公司投資了近40億美元，但幾乎沒有提供有關「曲率極速行動」如何支出，資金來自哪些機構或如何制定決策等信息。

據悉，這筆錢已知流向了6家擁有不同業績記錄的公司，而且這些公司大多擁有前途無量但未經測試的技術。

英國藥品生產商阿斯利康為其疫苗獲得了12億美元的聯邦援助，該疫苗使用一種無害的病毒來激發免疫反應。

Moderna公司已經獲得了超過5億美元的資金，它也從未將產品推向市場，並且正在使用一種因速度而受到重視但從未成功研製出人類疫苗的。

有分析認為，美國政府的戰略是支持在致命的大流行病中迅速採取行動的最佳方法，甚至包括一些尖端但可能行不通的方法。這引發批評人士的詬病，認為公眾應該在這個關鍵時刻更多地瞭解納稅人的錢是如何花掉的。

「這涉嫌暗箱操作。」公共利益團體「公共公民」全球藥物獲取計劃主任彼得·梅巴爾杜克說，「這可能是我們這個時代最重要的醫療技術之一，而我們對這筆錢的使用方式以及所處的條件知之甚少。」

美國官方對「曲率極速行動」中有多少種治療方法和疫苗種類作出了不同的估計，但拒絕提供參與公司的完整清單。

美國國會已撥款近100億美元來支持研發新冠病毒治療藥物或疫苗，但特朗普政府官員表示，如果不提供更多細節，最終可能會增加數十億美元花費。最近，美國政府與疫苗和藥品生產商簽訂了一系列合同不斷公之於眾，但是這些文件經過了大量編輯，幾乎沒有提供相關公司的詳細信息。

美國衛生與公共服務部公共事務助理秘書邁克爾·卡普托（Michael Caputo）表示：「『曲率極速行動』將分析所有可能的療法和疫苗合作夥伴，選擇最有前途的候選人，然後遵循合同授予和支出的標準協議。與此同時，我們在確保透明度方面做了大量工作。」

而在此前的採訪中，Erck表示，他並不確定這16億美元來自政府的哪個部門。隨後，Novavax的一位女發言人澄清，這筆錢來自衛生與公共服務部和國防部之間的「合作項目」。

美國衛生與公共服務部部長亞歷克斯·M·阿扎爾二世（Alex M.Azar II）在一份聲明中說：「將Novavax的候選藥物加入到『曲率極速行動』的多樣化疫苗產品組合中，增加了我們將在今年年底之前擁有安全、有效疫苗的可能性。」

Erck說，Novavax的新冠病毒疫苗使用了與其他實驗性疫苗相同的技術，例如已在後期臨床試驗中測試過的流感疫苗。他還表示，Novavax最近引進了阿斯利康和等知名製造商的高級管理人員。

「他們（美國政府）所冒的風險是，無法確定像我們這樣沒有商業化產品渠道的公司最終能否進入（疫苗生產）大聯盟並擴大規模。不過，我認為，他們相信我們能做到。」Erck說。

幾位疫苗專家表示，Novavax的疫苗將有助於聯邦政府「疫苗包」的多元化，因為Novavax的疫苗包括一種使用基於蛋白質的疫苗，其使用帶有新冠病毒片段的微小顆粒，促使人體的免疫系統作出反應。

已經獲得了近3100萬美元的政府資助，它也在開發一種基於病毒蛋白的疫苗。

紐約市威爾·康奈爾醫學院的微生物學和免疫學教授約翰·P·摩爾認為，多元化是「不把所有雞蛋放在一個籃子裡」的有效做法。

(中時電子報)