林管處招募志工，加入偵查蜥蜴行列。（花蓮林區管理處提供／王志偉花蓮傳真）

沙氏變色蜥是全球知名的外來入侵種，近年來大舉入侵花蓮，許多社區「淪陷」，政府曾祭出抓蜥蜴換新金，鼓勵民眾捉捕，後來獎勵金再三調降叫，民眾捕抓意願不高，蜥蜴數量擴展迅速，林務局花蓮林管處發現，多年監測結果，沙氏變色蜥已從花蓮北邊新城鄉逐漸蔓延到北邊吉安鄉，若不加以控制，就難以移除。

沙氏變色蜥原產於中南美洲，體長約15至20公分，多呈褐色或灰色，雄蜥有明顯的黃色或橘紅色喉囊；多年前被引入台灣後，因民眾棄養，造成大舉入侵本土生態系，排擠原有蜥蜴棲地，其生性機警，無特別留意的話，很容易與其他蜥蜴搞混。

原生於古巴及巴哈馬群島的沙氏變色蜥，是世界聞名的百大入侵種之一，由於具有良好的適應及繁殖能力，因此其入侵的地區族群成長相當快速。

林管處表示，多年監測發現，從早期最北邊的新城鄉康樂社區、2618號保安林、七星潭、花蓮市碧雲莊、吉安鄉南華社區、干城社區，到最南邊的東華大學教師宿舍等7處，住宅周圍及人為活動頻繁地區，均已遭入侵，必須進步加以控制，否則將容易繁衍成高密度的族群，到時候就難以移除。

擔憂損害本土生態，花蓮林區管理處與花蓮縣政府、花蓮縣野鳥學會合作，將於8月1日(六)開辦「認識沙氏變色蜥」課程，邀請民眾從認識到捕捉，一同加入偵查除蜥、保育生態的行列。報名當志工，協助監測與移除沙氏變色蜥，共同投入維護台灣生態系的穩定與平衡，活動限額40人，免費參加。

(中時 )