總召林為洲遞狀。（趙雙傑攝）

國民黨今日由總召林為洲和首席副書記長林奕華以及黨籍立委到台北地檢署按鈴告發「陳瑩案」，針對立法院通過監察院長陳菊等27名新一屆監察委員提名，表示這次投票涉嫌違法作票，因此國民黨團不承認投票結果。

(中時 )