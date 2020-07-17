不認投票結果！國民黨前往台北地檢署按鈴告發「陳瑩案」 16:242020/07/17 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨前往台北地檢署按鈴告發「陳瑩案」。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總召林為洲遞狀。（趙雙傑攝） 國民黨今日由總召林為洲和首席副書記長林奕華以及黨籍立委到台北地檢署按鈴告發「陳瑩案」，針對立法院通過監察院長陳菊等27名新一屆監察委員提名，表示這次投票涉嫌違法作票，因此國民黨團不承認投票結果。 (中時 ) #告發 #地檢署 #陳瑩 #投票 #監察 也許您會感興趣 社會熱門新聞 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 10年戀情突天人永隔！飛官高嘉隆殉職 女友淚崩「想見最後一面」 - 社會 西門町峨眉街大樓火警 濃煙彌漫整街畫面驚悚 - 社會 人妻偷吃豬肉販！啪完再電愛：「要去了」 消防人夫紀錄器逮姦情 - 社會 體感41℃送餐要人命！熊貓外送員當街昏倒 搶救後恢復心跳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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