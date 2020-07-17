堪稱演藝圈男神始祖的秦漢，近年鮮少推出新作，兒子孫國豪上《聚焦2.0》透露，爸爸現在不是忙著寵孫女Serena，就是到籃球場找年輕人鬥牛。秦漢籃球從20幾歲打到現在，依然身手矯健，節目找出父子倆一起灌籃的畫面，只見秦漢胯下運球、搶籃板，動作樣樣精準，體力相當好，完全看不出來已經74歲！

孫國豪常陪爸爸練球，但打得有點困擾，因為爸爸非常喜歡在球場發號施令，他愛發號施令這點，孫國豪認為是遺傳到抗日將領爺爺：「例如我要投外線，他就會從遠方一邊衝過來，一邊大喊，不行！不准投！」秦漢還不願服老，沒事就到球場找年輕人鬥牛，讓孫國豪很擔心：「戶外都是水泥地，爸爸膝蓋其實磨損很嚴重，都要戴護膝了。」鐵齒的秦漢不愛看醫生，喜歡自己當蒙古大夫，研究復健方法，看爸爸身體還是靈活硬朗，孫國豪才沒有勉強他去醫院。

孫國豪和爸爸一樣都有運動習慣，除了打籃球也常上健身房，《聚焦2.0》特地準備三張養眼背肌照片，要資深記者王瑞玲以照片對應現場嘉賓。王瑞玲指著一張厚實背肌照說：「這個背影應該是60幾歲阿北的吧！」沒想到竟是孫國豪的背肌，讓孫國豪當場大暴走，作勢要掐王瑞玲。更多精彩內容請鎖定每週六、日晚間8點於年代新聞50頻道《聚焦2.0》。

(中時 )