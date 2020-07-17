109指考入學成績17日公布，今年因疫情也有不同的趨勢，樂學網總經理張財銘指出，今年資工和電機系將會是翻轉年，109學測個人申請時，同時錄取台大電機系跟資工系的學生共有29％選擇資工系，與去年提高了9％，同時從指考的分差看，107年指考台大電機領先台大資工3分，但108年卻縮小成1.5分，可見資工系的熱門程度快速上升。

張財銘也提到，因疫情緣故，今年生物科技相關科系可能會受考生的追捧，而觀光旅遊相關科系可能會較少人填報；另外，今年與往年明顯的差異是因為數學題目難度高，數學甲、數學乙頂標雙雙創下8年來的新低。

樂學網盤點最新數據，預估落榜人數今年大約5000人左右，低於去年的8000人，估計最後的錄取率占招生名額的86％，比去年最後錄取率81％提升不少。

張財銘博士從教育部公佈統計資料分析，在107學年度全台不分公私立大專院校合計有3萬餘名學生選擇休學，國立大學方面就有7321人休學，國立大學日間部學生的休學原因，佔最大比例是「志趣不合」。

張財銘說，休學人數多寡並不能代表該校系的好壞，每個校系都有不同專業領域的就學風氣，以藥學系學生來說，休學原因多半在於重考牙醫或醫學系，這也是藥學系休學人數偏高的原因之一。

(中時 )