天主教台北教區第八任總主教鍾安住總主教就職典定 18 日下午 2:30 於輔仁大學中美堂舉行 ，配合政府防疫相關規定，將有來自全國數千名天主教徒齊聚，輔大也將透過天主教會媒體全程直播 。

儀式中將展示及宣讀教宗方濟各任命鍾安住主教接任台北總主教的詔書，並自 屆齡榮休的洪山川總主教手中接下代表台北總教區的牧杖。

台灣天主教會通常合數個教區為一教省， 教省須擇一教區為「首都 」（ Metropolis ），教省首都的主教 Metropolitan ）為該教省的領袖，權力與一般主教相同 這些首都主教的頭銜為總

主教。 以中華民國而言（包抬金門、馬祖外島）全區即為一教省，教省的「首都」為台北總教區，台北總教區的總主教即為教省的領袖。

鍾安住今年 68 歲，出生在雲林縣崙背鄉水尾村，擁有羅馬拉特朗大學倫理學 博士學位。1981年晉鐸成為神父，先後在堂區、台灣總修院、輔仁大學服務，2006年受命為台北總教區輔理主教，2008年晉升為嘉義教區主教，2020年榮任台北總教區總主教兼金門馬祖外島署理。

(中時電子報)