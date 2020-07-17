雲林縣虎尾鎮農會綠色照顧站開張，阿嬤開心來「上學」，感謝該會總幹事黃鈺惠（右）讓老人家有更多社交機會。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮農會綠色照顧站成立，阿公阿嬤開心「上學」手作手工品。（許素惠攝）

農會也做起長照，雲林虎尾鎮農會成立綠色照顧站，探訪、邀請轄內獨居老人加入，安排植栽、手作等課程，並提供午餐，增進阿公阿嬤的社交，豐富身心靈，一開張便滿額，總幹事黃鈺惠說，農會和農民關係密切，辦理老農日照最適合，未來將逐漸增辦。

黃鈺惠指出，農委會為照顧老農，甚至一般長者，鼓勵並補助各鄉鎮市農會成立綠色照顧站，鼓舞65歲以上老人，尤其是獨居者，多外出走動、交友、吸收新知等，讓身心靈更健康，延緩老化，類似現有的巷弄長照站。

黃鈺惠表示，為了辦好照顧站，該會同仁逐一拜訪虎尾轄內里長，掌握獨居長者等狀況，還到虎尾驛長照站取經，學習動靜課程、活動安排與供餐等，希望讓阿公阿嬤「愛上學」，沒想到里辦公室一釋出消息，報名很快就滿額。

虎尾鎮農會率雲林縣之先成立綠色照顧站，阿公阿嬤開心報到，志工先為大家量血壓顧健康，首日課程是園藝療癒及香氛吊飾，老師指導大夥兒如何種出可愛又賞心悅目的小盆栽，對於種了一輩子田的爺奶輕而易舉，然而針線活可沒那麼簡單，尤其是阿公，除了共同的視力問題外，手指靈活度也是挑戰，還好最後都能完成作品。

獨居的林姓阿公說，平日在家很無聊，只好一直看電視，看到眼睛酸澀、腰酸背痛，想出門又無伴，來照顧站同伴多，上課吃飯都很有勁。

(中時 )