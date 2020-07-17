伸港鄉長曾煥彰表示，為了不負鄉民所託，提案加碼發振興現金。（伸港鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港鄉公所提案要發振興現金。（伸港鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真））

振興三倍券真得不夠看！伸港鄉長曾煥彰繼和美鎮公所加碼振興現金600元後，提案代表會加碼到1000元，代表會主席和諸位代表們，認為這是好事情，但鎮長豈可沒和代表會商量逕自就發布，代表們自己再提案要加碼到2000元，鄉民們傻眼之餘，也有點樂翻了，「可以嗎？」「多多益善喔」。

伸港鄉長曾煥彰提案要加碼振興現金1000元之後，彰化縣舉縣若狂，幾乎網友全都加入討論，幾乎26鄉鎮市長都被點名了，一時之間，有呼喚加碼，有哀怨比不過人家，更有提議要公平啦！全縣都加碼，還有討論到現金方便多了啊！倒也有人提醒，財政支撐得住嗎？

伸港鄉長曾煥彰這項提案，讓伸港小鎮衝出了名，但畢竟提案還要讓代表會通過，代表會心裡也不是滋味，好事一起公布，這也太不尊重了吧，代表會主席林其瑞說，對鄉民有利，財源支持得住，代表會一定會同意。

今天鄉民代表姚見興、陳聿琦等也都聚集在代表會，一起和主席林其瑞討論這件事情，主席表示，代表會也要發起提案加碼振興現金到2000元，預算將從 3770萬元，增加7500多萬元，但要等待28日召開代表會臨時會，代表們一起充分討論過後，討論是否可行，再行宣布。

曾煥彰說，因為和主席都有司法案件在身，法官裁定彼此不能通電話，只是身為鄉長，近來鄉民電話接到爆，都說和美振興現金有加碼，伸港怎麼沒有？14日就請公所主任祕書和代表會祕書聯絡，說明伸港也要加碼這件事，15日一些代表會也有開會說要暫緩，但為了不負鄉民，只好16日提案，就是提案，哪有什麼先斬後奏，不尊重之說呢？公所是尊重代表會的。

(中時 )