日前南投地方檢察署獲報，一名陳姓男子涉嫌透過網路遊戲以送虛擬寶物為引誘，誘使兒童或少年自行拍攝猥褻影片，供男子觀看，16日草屯分局持票搜索陳男住處，查扣手機及電腦設備，統計約有10多名少年及兒童受害，依《兒童及少年性剝削防制條例》送辦，法院裁定將陳男收押。

南投地檢署獲報後，南投地檢署檢察長張曉雯認為，陳男行為嚴重傷害兒少身心健康，為避免其他兒少繼續受害，由檢察官黃慧倫指揮草屯分局持票搜索陳男家，當場查扣手機、電腦設備，並發現電腦內另存有其他數名兒童及少年自拍猥褻照片、影片，據了解，最小年僅12歲，初步統計受害人數約10名。

案件經檢察官訊問後，認為被告犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據或串證之虞，依《兒童及少年性剝削防制條例》向法院聲請羈押獲准，將會盡速釐清案情，避免更多兒少受害。

南投地檢署呼籲，家長應多關心家中兒童及少年，避免因接觸不當網路內容或沉迷線上遊戲，受到引誘自拍猥褻照片、影片，遭受性剝削，同時也呼籲受害兒童、少年若有發生請盡速與南投地檢署聯繫，以利後續追訴，並防止以任何方式對待兒少性剝削。

(中時 )