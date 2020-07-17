振興三倍券正式上路，加上眾所期待的全中運即將在7月18日登場以及暑假來臨，看準人潮，Global Mall屏東市不僅推出多項振興三倍券加碼回饋，最高回饋21%，同時為展現屏東熱情，迎接全中運預計3萬人次湧入屏東市，響應市府「全中運暖心接待優惠方案」，集結館內超過20個品牌推出美食、3C及服飾配件買一送一或優惠7折起，以實際行動支持運動賽事，也為選手加油打氣。

迎接即將盛大登場的全中運，Global Mall屏東市為選手及加油團補充營養增加活力，集結人氣美食、休閒服飾配件超過20個品牌，只要憑賽事票根或Global Mall屏東市全中運專屬優惠DM，即可享期間限定買一送一或優惠7折起。炎炎夏日就是要大啖冰品及飲品，「COLDSTONE」推經典冰淇淋買大送小；「LOUISA COFFEE」手沖咖啡系列7折優惠；還有多個品牌為選手及加油團加菜打氣，「韓姜熙小廚房」兩人同行用餐加贈釜山炸魚板乙份；「品田牧場」消費兩客套餐即可享廣島牡蠣乙份；「聚北海道昆布鍋」享用三份套餐即提供鮮魷鯛魚海鮮拼盤乙份；「Hana漾鐵板燒」消費全餐即贈多利魚乙份；「好韓燒」則是兩人同行憑選手或工作證，可享蛤蠣元氣盤乙份，讓選手及加油團儲備滿滿活力，在賽事中奪得好成績。

享用美食之餘，也可添購時尚服飾配件、3C配件，「足護士」貼紮保護阿基里斯腱運動護套原價980元，優惠價299元；德誼數位「AirPods Pro」買一送衣現省1,790元，高質感保護殼立刻帶回家；以鮮豔包袋獲學生歡迎的「THE89」推休閒時尚包款8折優惠；「PIXIS」則提供時尚手錶系列8折；「Timberland」全面7折，滿5,600元再享9折。迎接暑假來臨，親子看完賽事，還可以一起到「快樂小熊親子體能館」推9折優惠，體驗各式體能設施，讓小朋友當個小小選手，共度愉快悠閒時光。振興券加碼購 最高回饋21% 上百項用品居家、餐飲美食享超值6折起。

而且針對振興三倍券正式上路，Global Mall屏東市也祭出多項超值回饋及優惠，不僅一次涵蓋實體券及行動支付回饋，實體券回饋達15%；若消費者選擇使用振興券綁定行動支付，Global Mall屏東市則攜手與多個行動支付通路合作加碼回饋，包括街口支付、Pi拍錢包、LINE Pay Money、橘子支付，最高可享回饋21%。振興券上路首兩日，即帶動零售及餐飲業績明顯增長近三成。

此外，許多消費者選擇高單價商品一次花光光，有些則選擇小面額享多次使用，為了讓消費者享超值，Global Mall屏東市更推上百項居家用品、餐飲美食優惠，滿足消費者多元選擇，像是輝業按摩椅推「Vsofa小沙發按摩椅」原價49,800元，優惠價33,333元，單筆消費滿30,000元以上，使用振興券3,000元，還可再多折抵1,000元；adidas滿3,000元送500元，新品還可享9折；還有多個品牌包括HANG TEN、日藥本舖、PAIDEL、GOZO、Swatch等紛紛推出振興券消費滿額贈，讓消費者放大抵。

精打細算的消費者也可以超值美食優惠，在「好韓燒」用餐，使用多少面額振興券即可獲得等值現金折價券；「韓姜熙小廚房」在活動期間內，於店內消費滿600元，即贈價值3,000元的「豆府加碼三倍券」。「21風味館」、「吉野家」、「拉麵太鼓」、「Hana漾鐵板燒」紛紛推出200元振興券套餐或是贈送抵用券，讓消費者享受多元選擇。

(工商 )