徐巧芯抗爭美照。(取自臉書)

立法院今天進行監察院人事同意權案投票，藍綠立委在議場內爆發拉扯，國民黨也動員群眾在立法院外號召陳抗。不過，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書上秀出綁著抗議布條的美照，引來藍營粉專不滿和批評。對此，名嘴李正皓卻表示，這樣下次選舉徐巧芯又要多幾萬票了。

立法院長游錫堃今上午9點12分宣布領票與投票，藍委推倒票匭欲阻擋投票進行，並使藍綠再度爆發推擠衝突，綠委則在衝撞中守住1個投票箱，並陸續完成投票，通過第六屆監察委員人事同意權案。

在場外聲援的徐巧芯中午在臉書發布一則限時動態，內容是她綁著藍色的守護民主布條的照片，她還在限時動中寫到，「試著把抗議布條弄ㄉ很朝me」，但此舉卻引來藍營粉專不滿。臉書粉專「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」表示，「無關罷劫，只是她讓編編連想到黃劫」，並批評她，「人家衝的流血流汗你還在耍潮」。

對於徐巧芯秀出抗爭美照，引起藍營粉專不滿，李正皓則表示，「完了，巧芯被這種智障粉專嗆，下次選舉又要多幾萬票惹！」

網友們則回應，「巧芯超棒的，這種小兒科傷不了她」、「巧芯姐姐還是比不過玉珍阿姨的，可惜了」、「這照片很可愛」、「巧芯巧芯得第一」。

(中時電子報)