超前部署與世界同步，加入全球企業減碳行列，台泥17日指出，已完成科學基礎減碳目標SBT設定，將依照聯合國氣候小組IPCC科學家與國際能源署的方法學，制定減碳路徑，預計投入35億元，承諾到目標年2025年，將燃料使用溫室氣體排放強度減少11、耗電的溫室氣體排放強度減少32％。

全球水泥廠，目前只有歐洲海德堡Heidelberg Cement AG、印度Shree Cement Ltd.，和歐洲拉法基LafargeHolcim Ltd.完成SBT目標設定，台泥為全球第四家，也是東亞第一家完成減碳目標設定的水泥企業。

SBT(國際科學基礎減量目標)是由碳揭露計畫(CDP)、聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)、世界資源研究所(World Resources Institute, WRI)與世界自然基金會 (World Wildlife Fund, WWF)共同推動的減碳平台，包括宜家家居(IKEA)、萊雅(L'Oreal)、聯合利華(Unilever)、雀巢(Nestle)等國際大廠，目前全球總共有929家企業加入響應。

台泥指出，此次台泥透過參與SBT 的過程，一邊參考國際減碳作法，一邊檢視自身的減碳數據，發現現行台灣法規之限制，讓產業減碳效率與國際有所落差，這也是台泥下一階段將與公部門進一步溝通的重點方向。

台泥董事長張安平指出，台泥一直在做工業創新，「我們在非洲最新建的廠，有最新的低碳產品。我們在歐洲以及中亞的廠替代燃料用得相當多，達到20-50%的替代燃料」。在永續生產方面，張安平指出，台泥的廠，在台灣是最低碳排強度和最低耗能強度的水泥廠。

(工商 )