香港特區政府新聞公報13日指出，有3家醫院陸續檢查出有病患帶有耳念珠菌，截至13日共有29人，不過這些人都沒有感染症狀。

耳念珠菌是日本於2009年發現的一種新病原真菌物種，因其具有多重耐藥性和致死率高的特徵，也曾被稱為「超級真菌」，美國疾病控制中心更將其列入「緊急威脅」細菌名單中，被耳念珠菌感染後的症狀與其他念珠菌相似，會有發燒和相對部位的感染表現，嚴重會危及生命。

根據《騰訊網》報導，香港瑪嘉烈醫院3日公布在內科及老人科病房內發現4名病人帶有耳念珠菌，其中一名病患因自身疾病關係，情況嚴重，另外3人情況穩定，4人也正接受隔離治療；9日又再發現一名54歲男病患帶有耳念珠菌，但並無感染症狀，因該名病人早前轉送到北大嶼山醫院，目前正接受隔離治療，情况穩定。

7月13日，公報指出，仁濟醫院進行追蹤篩檢，又發現22名病患帶有耳念珠菌，但並無感染症狀，而北大嶼山醫院進行篩檢也發現有2名病患帶有耳念珠菌，同樣沒有感染症狀。

對此，北京清華長庚醫院普內科主任醫師馬序竹表示，耳念珠菌對具有正常免疫力的健康人不會造成太大影響，無須過分擔心，只要勤洗手和徹底清潔醫院內物品，就能有效阻隔「超級真菌」的傳播。

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(中時電子報)