在苗栗設立已30年的信邦電子公司，是全球頂尖的電子零件整合設計及製造服務領導廠商，近年更跨行綠能、綠能、航太、國防、醫療器材等，去年營收182億，今年可望突破200億，副總統賴清德17日下午特別前往公司參觀，希望能再大展產能。

苗栗縣工商發展處指出，信邦電子公司，在歐美及大陸等地廣佈研發及營業據點，以快速回應及回饋客戶需求，提供客戶無國界和無時差的服務與支援。

其中，與捷克商Ray Service a.s.公司前於104年8月6日由徐縣長見證技術合作簽約，並於105年5月9日由捷克商投資成立睿信航太股份有限公司，為承接前述新增事業體系，所衍生的2廠擴廠需求，即由苗栗縣政府招商馬上辦服務中心，於105年專案列管排除障礙後，於該年底動土並於107年初擴大投產，投資3.5億，創造100個以上就業機會。

去年底，信邦電子公司在苗栗市增設三廠，再提供100個就業機會，投入電動輔助自行車產業，目前持續規劃四廠中，更加強化公司的集團事業體爆發營運動能。賴清德副總統清德17日下午，由縣長徐耀昌陪同下特別前往信邦電子公司參訪，足為苗栗之光。

(中時 )