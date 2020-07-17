八大第1台《台灣第一等》主持人竇智孔到宜蘭造訪景點「抹茶山」，途中一段陡升約550公尺，長達1.6公里的石階登山步道特別考驗體力和意志力，只是這段腳程讓竇智孔爬到厭世，竟脫口形容眼前爬不完的階梯就像前女友！他解釋「這些階梯跟前女友一樣，死纏爛打！」話中意外抖出曾遇過恐怖情人的往事。

竇智孔回想當年交往的恐怖前女友，透露對方經常奪命連環call，「最高紀錄，我的手機會有兩百通未接來電」，至於後來如何擺脫這段戀情？竇智孔笑說：「想辦法抓到她劈腿啊！那時她劈腿我心裡超開心的，終於可以分手了！」

竇智孔登上抹茶山，他自搭帳篷，在山上夜宿。雖然出外工作，但仍心繫妻小，睡前不忘打電話關心老婆孩子，只是當太太幃幃得意告訴他今天有煮飯給小孩吃時，竇智孔竟搞笑回說：「那他們腸胃還好嗎？」讓電話那頭的太座哭笑不得。竇智孔解釋：「因為平常都是我在煮菜，有一次她還把糖當成鹽下鍋」，後來竇智孔靈機一動改成糖醋口味，才救了那道菜。

竇智孔挑戰抹茶山，即便面對綿延不絕的石階，在爬山當下很崩潰，但也坦言最讓人難忘，竇智孔巧妙將這段旅程用生小孩來譬喻：「我覺得爬抹茶山很像女人經歷過的生小孩，就是當妳在生的時候，會痛到一直咒罵，但是等生完後看到小孩，就會覺得好像都忘記那些痛苦了。」當到了山頂，看到美景，就會忘記過程的痛苦。

(中時 )