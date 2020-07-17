台灣區造紙工業同業公會日前公布2019年造紙業概況，去年紙與紙板總生產量為424.9萬公噸，維持前年量能。今年雖面臨新冠肺炎衝擊，但上半年整體狀況估持平去年同期。台灣和國際市場緊密度高，面對下半年後疫情時代，造紙業者仍須步步為營、審慎因應。

造紙公會統計，2019年紙與紙板總生產量為424.9萬公噸，年減0.1％，全球排名維持第21名。從產量結構觀察，紙張與紙板差距逐年拉大，紙張80.3萬公噸、年減8.9％，占比首度跌破2成至18.9％，紙板創344.6萬公噸新高、年增2.2％，占比81.1％亦創新高。

銷售部分，紙張內、外銷分別年減9.3％、0.4％，但紙板動能活絡，內、外銷分別年增0.9％、4.8％，以中國大陸為最大出口地區。進口方面，總進口量154.7萬公噸，年增0.7％，其中進口紙板價格極具競爭優勢，進口量達50.8萬公噸、年增達16.3％。

而紙板產量提升亦帶動回收紙消費需求增加。去年回收紙總消費量404.1萬公噸，年增2.2％。其中，國內回收紙272萬公噸、年增1.1％，占總消費量67.3％。進口回收紙132.1萬公噸、年增4.4％，占總消費量32.7％。

展望今年，新冠肺炎疫情對全球經濟造成最深遠衝擊，造紙公會指出，受惠國內工紙及家紙需求仍強，配合國內防疫鬆綁後消費回溫，使台灣造紙業上半年狀況仍與去年同期相當，原先擔心下半年需求完全不明，但目前看來第三季市場需求狀況還算正常。

造紙公會認為，雖然目前國內疫情趨緩，整體需求狀況回升，第三季需求狀況不如先前預期悲觀。但台灣和國際市場緊密度高，造紙業者下半年仍需步步為營，審慎原料控管、快速掌握情勢、發揮決策智慧，以穩健經營體質。

(時報資訊)