本週加權指數再創高，最高達12321點，整周上漲107點！台新投顧副總黃文清分析，本周台股受惠於台積電(2330)法說樂觀氣氛、半導體相關供應鏈帶動指數表現，資金輪動過程中，生技股成為最弱勢族群。後續將進入法說會高峰，此外，美國超級財報也將密集上場，指數可望震盪盤堅，相關法說業績與展望佳者可望續強，可維持偏多操作。

至於題材表現，黃文清分析，除了半導體及相關設備類股、高股息族群外，miniled、風電、板卡等都可望出線，蘋果搶攻第3季返校潮；國際上疫情仍肆虐，重啟封城策略，在家工作(WFH)的NB需求依舊可期，MacBook相關供應鏈可以留意。此外，離岸風電已成為未來再生能源發展的重點，風機相關供應商可望受惠。最後，Nvidia輝達顯卡晶片銷售暢旺，市場傳出其建議供應商開始調漲特定型號顯卡價格，由於Ampere架構的7奈米 GPU，效能較上一代有顯著提升，有助推升下半年板卡廠業績表現。

黃文清認為，由於台積電法說優於預期並且資本支出再提升，可望帶動相關供應鏈。另外，隨著除權息持續進入高峰，除息行情搭配資金效應發揮下，台股相對中長期國際資金而言具投資吸引力，受惠台商回流及外資回補台股，台幣今年以來走勢相當強勁，在資金動能無虞下，有利台股後續表現，因此高股息族群仍有吸金效應。整體而言只要美國科技股沒有明顯轉弱，以及外資操作尚未明顯轉向，都還是偏多方有利，只是要留意短線與下方均線正乖離程度拉大，因此出現震盪格局在所難免。

台積電7/16法說會公告2Q20EPS為4.66元，創下歷史新高；上半年EPS9.17元，亦優於投顧預估。台新投顧認為，在5G及HPC趨勢不變下，先進製程需求強勁，維持台積電長線看好趨勢。台積電營運持續繳出佳音，外資6月份由賣轉買，積極回補持股，7/15台積電盤中股價衝高至370元，再創下歷史新高價。

(時報資訊)