因應新冠肺炎疫情造成的低迷消費，政府拍板發放三倍振興券，但卻有諸多限制，還要人民先掏1千元出來購買才可獲得，引發不少質疑。國民黨智庫國家政策研究基金會今日召開記者會，質疑相較各國的補助方案，我們的三倍券金額少、限制多、效果又小。

國民黨智庫指出，香港補助成人38000元(以下各金額均已換算為新台幣)，澳門每人37000元，美國成人36000元，未成年人15000元，日本每人28000元，南韓25000元，澳洲14000元，新加坡成人12000元，未成年人6000元，但我們不但發放時間最晚，還要求每人繳1000元後，才能獲得3000元的「三倍券」。

此外國民黨智庫質疑三倍券有諸多限制，不能用在股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易等，遊戲點數、InComm禮品卡儲值、餐券、健身房會員點數也不得使用三倍券支付，此外還排除電商平台消費，另外還不能找零。

國民黨智庫還指出，對比現金與消費券，三倍券流通性最低，行政成本也最高，況且解封之下，國人早就開始報復性消費，振興經濟政策效果在哪裡？三倍券使用期間超過半年，很容易拿來替代原有的消費，經濟效益能有多少？

國民黨智庫表示，相較消費券於短短1個半月就發放、發放當天全國領走90％、第一個星期就發放超過95％，本次三倍券達成最慢發放、最低金額、最高成本、最耗人力、最複雜、最不方便等多項創舉，在在顯示這個政府亟需監督。

(中時 )