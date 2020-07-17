時代力量高雄黨部17日開辦「你的時代政要來臨」青年培訓營，在地強棒議員林于凱、黃捷均親自授課。對於高雄市長補選選情，黨主席徐永明表示，希望民進黨參選人陳其邁能針對揭弊改革、恢復高雄光榮感等方向提出更多具體願景。

針對近日立法院亂象，徐永明表示，藍營對於監察院長被提名人陳菊的諸多質疑，是發生在她高雄市長任內，放棄實質審查程序對國民、對高雄市民、對陳菊都不公平。時力認為，人事同意權的審查是立法院重要的憲法義務，若在沒實質審查的情況下，就表決監察委員同意權，恐有違憲之虞，時力決定投下反對票。

對於即將到來的高雄市議長補選，高雄黨部主委陳惠敏表示，目前時代力量沒有提出自己的議長人選，待他黨人選確認後，時力林于凱、黃捷會再針對該人選過往的表現、對市政議題的態度，來評估是否有合作、支持的可能。

營隊首站於高雄市登場，接下來將在新竹市、台中市、北北基宜、新竹縣接力舉辦。徐永明指出，時力目前有15位縣市議員，2020年全國大選政黨票、得票數突破議員當選門檻的選區就高達52個，其中高雄達到4個選區，2022年地方選舉席次翻倍大有可為。希望透過營隊，找出優秀人才。

陳惠敏指出，培訓營課程講師包括黨內幹部、縣市議員、幕僚，從幕僚角度如何協助經營組織、選民服務，到民意代表如何質詢、街頭宣講，現職議員更會親自帶隊、貼身指導，系統性地解析政治工作者所需的能力。

營隊結束前，徐永明、高雄黨部主委陳惠敏、前立委黃國昌等人將擔任成果發表評審。陳惠敏表示，完成培訓者，可優先參與高雄黨部實習計畫，也期盼透過營隊找到或培養更多志同道合、具備即戰力的夥伴。

(中時 )