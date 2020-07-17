大陸新疆首府烏魯木齊今日出現1例新冠肺炎本土確診病例，並造成另外3名無症狀感染，消息傳出後引發當地民眾恐慌。目前當地多項聯外交通停駛、航班近9成取消，民眾在超市瘋狂搶購食物與生活日用品，各種謠言滿城亂飛，包括「即將封城」、「已有大規模感染」，全城充滿恐慌情緒。

綜合陸媒報導，烏魯木齊從昨晚傳出消息稱有一名新增新冠肺炎本土感染病例，且來源尚未查明，導致週五一早多達200餘班航班被取消，消息傳出後引發市民恐慌，謠言甚至演變為「即將封城」，許多憂心疫情重返的市民前往當地超市搶購食品與日用品，貨架被清掃一空。

烏魯木齊昨晚傳出新增本土確診病例、大量聯外航班停飛，民眾爆發封城恐慌，紛紛搶購食物與日用品。

據新疆維吾爾自治區衛健委最新通報，至今日中午12時報告新增新冠肺炎確診病例5例、無症狀感染者8例，全部在烏魯木齊市。加上新疆其他地區，累計共有確診病例6例、無症狀感染者11例。另有135人接受醫學觀察，病例數字與封閉社區或搶購物資的情況不成比例。

網路消息顯示恐慌情緒過度蔓延，有烏魯木齊民眾上網稱，當地許多社區已經開始限制居民出入，恐慌民眾紛紛往超市搶購物資，青菜水果肉類等食品「搶瘋了」。 也有傳言烏魯木齊已經「封城」，新疆南部城市喀什也傳出封城，但都未得到官方證實。

烏魯木齊新冠肺炎本土確診消息傳出，部份公共交通停運民眾主動減少出行，街頭幾乎不見人車。（圖／微博）

官方防疫通報稱，最早被發現確診病例為24歲女性，是當地中泉廣場營業廳工作人員，經追查密切接觸者，發現已造成無症狀感染者3例。

從航班資料查詢所得，截至17日11時20分，烏魯木齊機場進港航班取消118架次，出港航班取消109架次。航空公司並向旅客發出前往烏魯木齊的防疫提示，即日起烏魯木齊出港旅客必須持7日內核酸檢測陰性報告，才能正常辦理登機手續。前往烏魯木齊旅客要求從20號開始，要持核酸檢測陰性報告，除此之外按照之前防控要求執行。

新疆烏魯木齊地鐵軌道交通1號線自16日晚間10時起停止營運，新疆昌吉也宣佈市內公車停運。

(中時電子報)