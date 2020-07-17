高嘉瑜臉書。

周偉航臉書。

昨日立法院藍綠兩黨上演爭搶主席台大戰，藍委陳玉珍一戰成名，死守主席台到最後一刻，但有民眾注意到，當其他國民黨立委遭到清空，眾綠委包圍陳玉珍卻無法將其拖下主席台時，高嘉瑜竟然在陳玉珍身後笑著玩弄她的雙腳，對於這個說法，高嘉瑜今日在臉書上回應了。

高嘉瑜表示，有人問她為何要玩陳玉珍委員的雙腳，對此她表示冤枉，當時因為陳玉珍腳上穿著殺傷力極強的「鋼鞋」，范雲委員就因為這雙鞋被踢得頭上腫一大包，對此民進黨眾委員只好合力將其脫下，免得再度受傷，而為了避免陳玉珍雙腳亂踢，高嘉瑜才想抓住她的雙腳，避免她亂踢；但高嘉瑜指出自己的雙手要對抗陳玉珍強壯的雙腳實在有如螳臂擋車，完全無法壓制。

對於這個說法，輔大教授周偉航相當傻眼，在臉書上回應表示無言，直說「這個說法你信？」笑翻一眾網友，表示「本來想大聲斥責的，但看她笑那麼開心，就算了」、「他那個鞋子真的凶器，工地有時候會拿他打架」、「這明明是失傳已久的化骨綿掌」、「報告老師，你學妹練肖威練成這樣，該出手指導指導了」，而高嘉瑜也回文喊冤：「真的啦！」

為何「玩」陳玉珍雙腳？高嘉瑜喊冤：我怕…

(中時電子報)