國際美元略強，台股雖開高震盪收小紅，且外資偏匯出，新台幣實質匯價走弱，尾盤升幅仍是快速收斂，但因央行下修防線，終場收在29.593元1美元，微幅升值0.3分，台北外匯經紀公司成交量10.78億美元，本周累計也只小漲2分或0.07％。

外匯交易員指出，國際肺炎疫情仍嚴峻，支撐美元略走強，外資領取台股現金股利後小幅匯出，使得本周新台幣實質匯價轉為偏弱區間整理格局。但其實外資現金股利的匯出比重不大，還是續投入台股為主，支撐大盤站穩12,000點之上的高檔區，新台幣的貶幅很有限，尾盤仍持續靠老大（央行）進場阻升，守住29.5元防線。

外匯交易員認為，6月中旬新台幣啟動一波強勁升勢，央行擔憂影響匯市穩定，進場展開調節，力守29.6元價位。但進入7月後升勢還是不斷擴大，盤中最高一度衝到29.345元，老大（央行）尾盤只好出重拳阻升，但新台幣勢不可擋，苦守1個月的29.6元防線，本周正式下修至29.5元關卡。

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