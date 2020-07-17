台積電（2330）法說會對於第三季展望優於預期，帶動指數早盤開高，但櫃買市場持續回檔整理下，追高心態明顯降低，指數出現回檔整理，盤勢在權值股強，中小型股弱的態勢下，終場指數小漲23點，收在12,181點，成交量為1,996億元。

周線指數上漲107點，周K線連續五周收紅，不過指數創高過程中，量能出現萎縮，加上周KD指標雖然未交叉轉弱，但已高檔閉合，提防中線交叉向下。

日線來看，短期均線雖然仍維持多頭排列，但K線高檔連續收黑，且都有留上影線，顯示逢高已有調節賣壓，櫃買市場表現更為明顯，本周出現明顯回檔，K線幾乎都收實體黑K棒，且股價跌破月均線，5日、10日線也出現下彎。

國泰證期指出，目前正值公布第二季季報，由於第二季受到情干擾影響，加上台幣第二季出現大幅升值，不少廠商匯損不小，預期第二季季報表現不佳，漲多的大盤，將受季報洗禮。

隨著目前股價已經來到相對高檔，大盤整體融資也出現明顯增加，後續留意融資變化，若融資持續增，法人未再明顯加碼，短線追高風險將增加。

(工商 )