公視《音樂萬萬歲4》本週日(19日)邀請動力火車用歌聲喚起大家對Pub的滿滿回憶。動力火車以出道曲〈熱情的沙漠〉震撼開場，一路唱到最新迷你專輯《做工的人》片尾曲〈永遠不再〉，多首好歌接力，讓觀眾一飽耳福。主持人更在他們的第一張合輯裡發現，原來動力火車以前不叫這個名字。

來自排灣族的二重唱「動力火車」，睽違十年重回《音樂萬萬歲》舞台。以《還珠格格》主題曲〈當〉，在華人地區爆紅的他們，可以說是戲劇主題曲的資深前輩，另一首為台劇《名揚四海》創作的主題曲〈彩虹〉，傳唱度更橫跨幾個世代。今年兩人為《做工的人》演唱片尾曲〈永遠不再〉，尤秋興坦言「這首歌確實很適合我們」，他細數過去從事鐵工的日子，與劇中非常相似，在劇情迭起之間，兩人彷彿看見從前的自己，真實又貼切。

在Pub駐唱時，動力火車並不是以此團名與觀眾見面，主持人馬世芳拿出1996年的合輯「Pub英雄會」，裡頭露出的是「尤秋興、顏志琳與Power Station」。尤秋興解釋因為我們當時是一個樂團，團名叫做Power Station，但當時也有以二人組的搭配演出，後來唱片公司簽了我們兩個人，才正式叫做動力火車。第一張專輯創下70萬張的銷售佳績，主打歌〈無情的情書〉也在節目中經典呈現。

(中時 )