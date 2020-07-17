為吸引年輕客群使用三倍券消費，永康商圈今邀請4位人氣網紅開直播，行銷商圈美食、商品。（譚宇哲攝）

為吸引年輕客群使用三倍券消費，永康商圈今邀請4位人氣網紅開直播，行銷商圈美食、商品。（譚宇哲攝）

振興三倍券本周上路，各商圈、市場搶食商機磨刀霍霍，北市永康商圈搶搭商機，除了推出商圈專屬的85折消費券及形象影片，昨更找來4位人氣網紅開直播行銷商圈，南門市場則祭出消費滿額抽加菜金活動，士東市場舉辦台北傳統市場節活動，花費三倍券加碼送折扣券，並推廣電子支付送好禮等驚喜。

為吸引年輕客群使用三倍券消費，永康商圈今邀請Xs迷你甜心—(女尹)米兒、簡曉育—Vicni、又又—黃鈺文及Hani—軒穎等4位人氣網紅開直播，走訪高記上海料理、JB burger、永康刀削麵及左爺爺港式茶餐廳等12家永康商圈特色名店，並與網友互動遊戲，為商圈促銷。

永康國際商圈協進會理事長李慶隆說，新冠肺炎疫情重創永康商圈，原占百分之七十的國際觀光客業績全部流失，永康商圈特別搭配振興三倍券，免費發放200萬張「永康easy GO」85折消費折價券，7月15日到10月31日至永康商圈店家消費滿100元，都可憑券享85折優惠，還可參加總獎金50萬元的抽獎。

北市南門中繼市場將於明起推出「振興經濟 繁華南門-南門採買抽加菜金」活動，7月18日至8月31日期間消費滿額，就有機會抽中頭獎1萬元市場加菜金，活動共266個獎項，總獎金高達30萬元。

北市士東市場18日也舉辦台北傳統市場節活動，請來副市長黃珊珊到場，邀請民眾一起使用振興券加碼再送折扣券，推廣電子支付送好禮等，活動現場也提供今年天下第一攤金賞獎店家的手工小物與美食半價優惠。

北市商業處表示，市府即日起至8月31日舉辦「2020來台北一起GO」抽獎活動，活動期間民眾只要在北市上千間特約店家消費，並上網登錄發票、加入[email protected]集點或使用悠遊付支付，就能參加抽獎，獎項包括Audi百萬名車、212台Gogoro VIVA Lite、20台禾聯65吋液晶顯示器、616份超值福袋及10餘台iPhone SE，總價值超過1400萬元，鼓勵民眾多多消費。

(中時 )